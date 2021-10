The Loop kann kommen: Elon Musks The Boring Company hat grünes Licht für das Tunnelsystem unter Las Vegas erhalten. Am Mittwoch gab es die offizielle Genehmigung der Behörden von Las Vegas für "The Loop". Damit ist ein weiterer Schritt in Richtung Tunnelsystem unter der Stadt im US-Bundesstaat Nevada getan. Mit dem Projekt seines Unternehmens The Boring Company will Elon Musk es Passagieren ermöglichen, mit Teslas zwischen den Hotelcasinos am Las Vegas Strip, dem neuen Stadion der Stadt, dem Las ...

Den vollständigen Artikel lesen ...