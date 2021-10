Bad Homburg (ots) -Wie lassen sich Ausbrüche von Epidemien frühzeitig erkennen und verhindern? Im Fokus der diesjährigen Vergabe des Else Kröner Fresenius Preises für Medizinische Entwicklungszusammenarbeit am 28. Oktober steht das Thema "Epidemic Preparedness and Response" - die Bekämpfung zahlreicher bekannter Infektionskrankheiten, die Epidemien auslösen können - wie beispielsweise die akute Meningitis, Pest, Kinderlähmung, Malaria oder Ebola. Der Preis ist mit 100.000 Euro einer der wichtigsten und höchstdotierten Preise im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.Wir laden Sie ein zur digitalen Preisverleihung des Humanitären Preises 2021 der Else Kröner-Fresenius-Stiftung:Termin: Donnerstag, 28. Oktober 2021 ab 18:00 UhrOrt: Livestream: https://www.unitylivestream.com/Livestream/ul-wt-22/index.htmlPreisträger: Malteser International mit Dr. Jean-Paul Uvoyo Ulangi, Country Medical Coordinator DR Congo und Regional Health Advisor, "Community communication as key for Preparedness, Prevention and Response - A comprehensive approach toward epidemics in the northeast of the DRC"Redner:- Dr. Maria Flachsbarth, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)- Elhadj As Sy, Ko-Vorsitzender des WHO/World Bank, Global Pandemic Preparedness Monitoring Board (GPMB) und Vorsitzender des World Health Summit in BerlinStimmen Sie sich auf unsere Preisverleihung mit unserem Teaser-Film ein: https://www.youtube.com/watch?v=j1GaLS2tmzYPressekontakt:Else Kröner-Fresenius-StiftungBianka JerkePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: + 49 6172 8975-24E-Mail: b.jerke@ekfs.deMalteser InternationalKatharina KiecolTel.: +49 (0)221 98227 181E-Mail: katharina.kiecol@malteser-international.orgOriginal-Content von: Else Kröner-Fresenius-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129964/5052640