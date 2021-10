DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Uniper SE: Uniper hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Neunmonatsergebnissen an



21.10.2021 / 14:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Uniper erwartet ein vorläufiges bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) für die ersten neun Monate 2021 in Höhe von rund EUR 600 Mio. (Vorjahr: EUR 405 Mio.). Der Ergebnisanstieg spiegelt vor allem einen höheren Beitrag aus dem Gas-Midstream-Geschäft innerhalb des Segments Globaler Handel wider. Aufgrund der erwarteten positiven Entwicklung nach neun Monaten und unter Berücksichtigung der Erwartungen für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres hebt Uniper den Ausblick für das bereinigte EBIT für das Gesamtjahr 2021 auf nunmehr EUR 1.050 - 1.300 Mio. (bisher: EUR 800 - 1.050 Mio.) an. Der erwartete bereinigte Konzernüberschuss für das Gesamtjahr 2021 beträgt nunmehr EUR 850 - 1.050 Mio. (bisher: EUR 650 - 850 Mio.). Darüber hinaus erwartet Uniper für die ersten neun Monaten 2021 derzeit ein negatives IFRS-Ergebnis von rund EUR -4,8 Mrd. Dies resultiert primär aus temporären Bewertungsverlusten von Absicherungsderivaten gemäß IFRS, die sich in Summe auf etwa EUR -7 Mrd. vor Steuern belaufen, jedoch zum Teil durch gegenläufige Effekte kompensiert werden. Hintergrund der Bewertungsverluste ist der Umstand, dass Uniper die aus dem Geschäftsmodell resultierenden Vermögenswerte und Rohstoffpositionen im Voraus mittels Terminverkäufen absichert. In vielen Fällen unterliegen diese Absicherungsgeschäfte der "Mark-to-Market"-Bilanzierung nach IFRS, während die zugrunde liegenden Vermögenswerte, wie z.B. Kraftwerke, davon ausgenommen sind. Dementsprechend spiegelt das IFRS-Ergebnis von Uniper in Zeiten steigender Rohstoffpreise die unrealisierten Verluste aus den Sicherungsgeschäften wider, während die gegenläufigen Gewinne aus den zugrunde liegenden (gesicherten) Vermögenswerten erst zum Zeitpunkt der Lieferung erfasst werden. Diese IFRS-bedingte Diskrepanz in der bilanziellen Abbildung ist zeitlich begrenzt und wird sich zum Erfüllungszeitpunkt auflösen. Uniper neutralisiert diese Effekte innerhalb der Kennzahlen "bereinigtes EBIT" und "bereinigter Jahresüberschuss", um die operative Entwicklung von Uniper besser widerzuspiegeln. Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 werden wie angekündigt am 5. November 2021 veröffentlicht. Die verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht 2020 der Uniper SE erläutert. Der Geschäftsbericht 2020 der Uniper SE ist unter www.uniper.energy verfügbar.





Kontakt:

Mitteilende Person:

Dr. Sascha Fehlemann

Senior Vice President Corporate Legal Affairs



Kontakt für Investoren und Analysten:

Stefan Jost

Executive Vice President

Group Finance & Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 211 4579 8200

Telefax +49 211 4579 2022

E-Mail ir@uniper.energy



Pressekontakt:

Fabienne Twelemann

Executive Vice President

Corporate Communications & Governmental Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 211 4579 3570

Mobil +49 171 563 92 42

E-Mail press@uniper.energy 21.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de