Der GBC-Analyst Marcel Goldmann hat mit Oliver Reisinger, Vorstand der sdm SE, über den bevorstehenden Börsengang und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens gesprochen.GBC AG: Herr Reisinger, Sie kommen eigentlich aus dem Investmentbanking. Wie kam es zu der Übernahme von sdm im Jahr 2019?Oliver Reisinger: Ich war 25 Jahre im Investmentbanking tätig - mehr als 10 davon in führenden Positionen. In dieser Zeit hatte sich die Branche massiv verändert und die Aufgaben haben mir am Ende einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich bin zahlengetrieben, aber als Grundlage für Weiterentwicklung und Wachstum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...