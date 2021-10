Frankfurt (www.fondscheck.de) - Xtrackers erweitert das Angebot an Renten-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged (ISIN IE00BG04LT92/ WKN A2JDYP) würden Anleger*innen Zugang zu festverzinslichen und auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen weltweit erhalten, die überwiegend von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzdienstleistern begeben worden seien. Neben einem ausstehenden Mindestvolumen von 500 Mio. Euro müssten die Schuldtitel eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und maximal 15 Jahren vorweisen. Die Gewichtung eines Emittenten sei auf maximal 3 Prozent begrenzt. In dieser Anteilsklasse würden Wechselkursrisiken zum Euro minimiert. ...

