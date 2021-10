Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiterhin schwächer notiert. Gegen 14.40 Uhr stand der ATX mit einem Minus von 0,83 Prozent bei 3.778,01 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht eine negative Anlegerstimmung vor, die Kursverluste fallen aber klar moderater als am heimischen Aktienmarkt aus.Im Verlauf standen aktuelle US-Daten im Blickfeld, lieferten aber keine merklichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...