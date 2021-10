Neuer CEO Keith Zubchevich leitet Entwicklung der Technologieplattform von Conviva zur Medienmesslösung für Publishing-Partner

Conviva, die Plattform für kontinuierliche Messungen in Streaming-Medien, meldet die Verfügbarkeit von Technologie und Echtzeitdaten, um die durchgehende Messung von Publikumsdaten für Werbeangebote von Publishing-Kunden und Partnern in ihren Ökosystemen zu ermöglichen.

Die globale Publikumsmessdaten-Technologie von Conviva für Streamingdienste verspricht einzigartige, innovative und branchenverändernde Lösungen auf folgenden Grundlagen:

Messungen auf Situngs- und Gesamterhebungsebene

Veraltete Web-Technologien von Dritten wie Beacons, Logs, Pixel oder überholte und ungenaue Panel-Methoden kommen mit der komplexen Gerätefragmentierung von heute nicht zurecht. Stream Sensor von Conviva ermöglicht die kontinuierliche Erfassung jeder einzelnen Sitzung unter Verwendung standardisierter Datenerhebungs- und -verarbeitungsmethoden, die sowohl auf Sitzungs- wie auch auf Gesamterhebungsebene umfassend sind. Dies schafft eine Grundlage mit vollständigen, umfassenden und einheitlichen Daten, auf die sich das gesamte System zur genauen Publikumsmessung verlassen kann, indem die Ungenauigkeiten statistischer Inferenzen ausgeschaltet werden.

Zukunftssichere Identität

Identität, eine notwendige Stütze für die akkurate Publikumsmessung zu Werbezwecken, wird aufgrund von Datenschutzrichtlinien, Fremdinterferenzen und dem schnellen Wachstum einer anonymisierten anzeigenunterstützten Zuschauerschaft zunehmend instabil. Stream ID von Conviva bietet einheitliche, beständige und akkurate Identitätslösungen unter Verwendung der besten verfügbaren First-Party-Daten, während Verbraucherauswahl und Datenschutzrichtlinien auf globaler Ebene beachtet werden.

System-Interoperabilität

Um in der komplexen Welt der Publikumsmessung, Content-Syndication und plattformübergreifenden Messung effektiv agieren zu können, müssen Publisher in der Lage sein, ihre Streaming-Daten und ihr Publikum mit mehreren Systempartnern zu aktivieren. Die Erweiterung der Plattform von Conviva durch Stream ID und den darin enthaltenen Stream-Sensor-Daten basiert auf einem gängigen Identitätsmodell, das die Ökosystem-Interoperabilität von Content-Partnern und Ökosystem-Aktivierungszielen erzeugt.

Kontrolle für Publisher

Erstmals in der Geschichte digitaler Medien haben führende Publisher die volle Kontrolle über ihre Streaming-Daten und ihr Publikum, sodass sie nicht mehr auf "Währungsanbieter" angewiesen sind. So kann das führende Publisher-Ökosystem effektiv gegen die Hegemonie von geschlossenen Plattformen konkurrieren, indem sie Werbetreibenden das relevante Publikum und den relevanten Kontext geben, um Markensicherheitsbelangen gerecht zu werden.

Conviva-Zertifizierung

Conviva verpflichtet sich zur Teilnahme an umfassenden Audit- und Akkreditierungsprozessen, einschließlich der Verfahren des Media Ratings Council (MRC) in den USA und anderer branchenrelevanter Prüfungsbehörden weltweit, um neue Standards auf Zählungsebene zu zertifizieren, die jegliche Genauigkeitszertifizierungen für statistische Inferenz übertreffen. Dieser wesentliche Schritt stellt die Aufrechterhaltung der Datenerhebungs- und Berichtstandards sicher, um das Vertrauen von Marken und Agenturen in die Genauigkeit der Publikumsmessung und Berichterstattung von Conviva zu gewinnen.

Die Entwicklung von Conviva wird von dem kürzlich zum Präsident und CEO des Unternehmens ernannten Keith Zubchevich geleitet, einem Veteranen der Streaming-Branche, der seit über einem Jahrzehnt bei Conviva ist. In seiner vorherigen Rolle als Chief Strategy Officer arbeitete Zubchevich eng mit Kunden zusammen, um sich ein Verständnis über ihre Schmerzpunkte zu verschaffen und diese durch die Innovationsarbeit bei Conviva zu lösen. Diese Beziehungen dienen weiterhin als Entscheidungsgrundlage für seine Strategie als CEO.

"Heute ist Conviva bereits mit führenden Publishern im Geschäft, erfasst täglich 3 Billionen Streaming-Events mit Einblicken in 500 Millionen einzigartige Zuschauer auf globaler Ebene", kommentiert Zubchevich. "Tatsache ist, dass Conviva bereits die unglaublich komplexe Herausforderung der standardisierten Streaming-Messung auf Zählungsebene gelöst hat und nun mit unseren führenden Publishern und deren Ökosystem-Partnern zusammenarbeitet, um einen neuen Standard der Publikumsmessung und Qualität für die globale Industrie einzuführen und die längst fällige Innovation und Veränderung zu ermöglichen."

Über Conviva

Conviva ist die Plattform für Erhebungen, kontinuierliche Messungen und Bindungen für Streaming-Medien. Unsere Echtzeitplattform wird durch unsere patentierten Lösungen Stream Sensor und Stream ID angetrieben und ermöglicht Vermarktern, Werbetreibenden, technischen Betrieben sowie für Engineering und Kundendienst zuständigen Teams den Aufbau, die Einbindung, Monetarisierung und die längerfristige Bindung ihrer Zielgruppen. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten im Bereich Streaming Media zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 3 Billionen Streaming-Datenereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen Einzelzuschauer, die 200 Milliarden Streams pro Jahr über 4 Milliarden Anwendungen auf Geräten anschauen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde. Weiterführende Information erhalten Sie unter www.conviva.com.

