Premiere für das Vorstandsteam von Mensch und Maschine Software: Erstmals präsentierten CEO Adi Drotleff und CFO Markus Pech ihre neuesten Quartalszahlen über die Montega-Plattform Connect - und damit vor einer noch größeren Gruppe als sonst üblich. Und eben diese Bühne hat Adi Drotleff genutzt, um das Geschäftsmodell des Anbieters von Konstruktionssoftware in aller Tiefe vorzustellen. ... The post Mensch und Maschine: Spekulation auf die Dividende appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...