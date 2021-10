Trotz Energiekrise, Lieferkettenproblematik und Inflation, kommt die Jahresendrally? Wir diskutieren mit dem ehemaligen Fondsmanager André Stagge über die Chancen und Risiken an den Aktienmärkten zum Jahresende. Der große Margendruck? Welchen Ausblick geben die Unternehmen in der laufenden Berichtssaison? Welche Bedeutung haben Saisonalitäten an den Aktienmärkten? Bond- und Aktienmärkte driften gefährlich auseinander. Wie positionieren sich professionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...