NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Vortag ist den US-Börsen am Donnerstag etwas die Luft ausgegangen. Auf die Stimmung drücken enttäuschende Quartalszahlen des Technologieriesen IBM , die den Aktienkurs absacken lassen. Der Dow gab im frühen Handel um 0,25 Prozent auf 35 512 Punkte nach. Am Vortag hatte der Index noch den bisherigen Höchststand von Mitte August hinter sich gelassen.

Der marktbreite S&P 500 lag 0,14 Prozent niedriger bei 4530 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 trat mit 15 390 Zählern auf der Stelle./bek/he

