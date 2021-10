Köln (ots) -Auch am Abend informiert das WDR Fernsehen in einer Sondersendung über die aktuellen Auswirkungen des Sturms auf Nordrhein-Westfalen. Die ca. zehnminütige Ausgabe von 'WDR extra' 'Sturmtief über NRW - Chaos im Bahnverkehr' beginnt um 20.15 Uhr gleich nach der Tagesschau. Das nachfolgende Programm wird entsprechend später beginnen.Moderiert wird die Sendung von Catherine Vogel und Michael Dietz. Bereits um 17 Uhr läuft im WDR Fernsehen eine Sonderausgabe von 'WDR aktuell' zu den Sturmfolgen in NRW.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wrd.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5052766