Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die IMMOFINANZ AG hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Aufgrund der in der Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) am 19. Oktober 2021 beschlossenen Bardividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 0,75 pro Aktie der IMMOFINANZ AG, wurde der Wandlungspreis der von IMMOFINANZ AG emittierten Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 (ISIN XS1551932046/ WKN A19B1K) mit Wirkung ab dem 21. Oktober 2021 wie folgt angepasst: ...

