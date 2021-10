Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die hohen Ausschläge an den Börsen in den vergangenen Wochen haben für viel Umsatz im Fondshandel gesorgt - besonders in der Abwärtsbewegung, so die Deutsche Börse AG."Richtig viel los war beim Kursrücksetzer", berichte Matthias Präger von der Baader Bank. "Im Anstieg wurde es dann weniger." Der DAX sei Anfang des Monats kurzzeitig auf rund 15.000 Punkte gerutscht. Jetzt seien es wieder 15.488 Zähler. ...

