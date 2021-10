Exploration liefert manchmal viel Schwarzbrot, aber auch Schwarzbrot ist am Ende nahrhaft. So kann man die jüngsten drei Bohrergebnisse von Sitka Gold (CSE:SIG; FRA: 1RF) von der Eiger Zone auf dem RC Gold Projekt im Yukon vielleicht einstufen. Insgesamt hat Sitka in diesem Jahr 15 Löcher mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern gebohrt. Einschließlich der jetzt präsentierten Resultate liegen neun Bohrergebnisse vor. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...