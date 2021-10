Netflix - Die Aktie will nach den Zahlen weiter nach oben!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: NFLX ISIN: US64110L1061



Rückblick: Netflix hat fast 214 Millionen Abonnenten. Die Filme und Serien des Streaming-Anbieters begeistern jung und Alt. Die Aktie ist in den letzten Wochen über dem EMA-20 nach oben gelaufen und hat danach über die Zeitachse konsolidiert. Nach der Veröffentlichung der Earnings, zeigte das Papier des Streaming-Pioniers gestern kurz Schwäche, um heute aus der Range auf ein neues Allzeithoch auszubrechen.

Meinung: Netflix hat im dritten Quartal alle Erwartungen übertroffen. Der Ausblick für das vierte Quartal konnte die Anleger zuerst allerdings nicht überzeugen, obwohl Netflix verspricht zum Jahresende sein bislang stärkstes Angebot an Filmen und Serien zu zeigen. Nachdem mehrere Analystenfirmen die Kursziele für die Aktie angehoben haben, konnte sich das Streaming-Papier wieder erholen. Nach dem gestrigen Test des EMA-20 zog die Aktie heute auf ein neues Allzeithoch. Wenn die Bullen weiter am Ball bleiben, könnten wir in den nächsten Tagen eine dynamische Bewegung in Richtung Norden bekommen.

Chart vom 21.10.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 647.77 USD



Setup: Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch haben wir bereits ein Kaufsignal bekommen und können eine Position eröffnen. Der Stopp-Loss ließe sich danach unter dem letzten Tiefpunkt, unter dem EMA-20 platzieren.

Meine Meinung zu Netflix ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NFLX



