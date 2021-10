Paris (www.fondscheck.de) - In den ersten neun Monaten dieses Jahres beliefen sich die weltweiten ETF-Zuflüsse auf 803 Mrd. Euro, so die Experten von Amundi ETF.80% davon seien auf die USA (+638,5 Mrd. Euro) entfallen, 16% auf Europa (+126 Mrd. Euro) und 5% auf Asien (+38,3 Mrd. Euro).Aktien seien die beliebteste Anlageklasse gewesen, auf die mit 595 Mrd. Euro fast drei Viertel aller Mittelzuflüsse entfallen seien. Damit habe sich der Trend des ersten Halbjahres fortgesetzt, in dem auf Aktien-ETFs ebenfalls rund 75% aller Mittelzuflüsse entfallen seien. In Anleihe-ETFs seien global 202 Mrd. Euro geflossen, was einem Viertel aller Zuflüsse entspreche. Anleger hätten dabei Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen vorgezogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...