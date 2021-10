Mainz (ots) -Detective Sergeant Lisa Armstrong (Morven Christie), aus der britischen Küstenstadt Morecambe Bay, arbeitet wieder an Kriminalfällen, in denen die psychologische Betreuung von Kindern und Familienangehörigen notwendig ist. Die zweite Staffel mit fünf neuen Folgen der britischen Krimiserie "The Bay" ist ab Freitag, 22. Oktober 2021, 23.50 Uhr, als Free-TV-Premiere und am Stück in ZDFneo zu sehen. Alle Folgen stehen am Samstag, 23. Oktober 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zum Binge-Watching bereit.Detective Sergeant Lisa Armstrong wurde, neben ihrer Funktion als Ermittlerin, dafür ausgebildet, Familien beizustehen, die mit Entführungen, Mord und Totschlag konfrontiert werden und ihre schwerste Zeit durchleben.In der ersten Folge "Verbrechen" wird während einer Gartenparty der Rechtsanwalt Stephen Marshbrook vor den Augen seines zehnjährigen Sohnes Oliver (Leo Ashton) erschossen. Der ältere Sohn des Ermordeten kehrt wenig später von einer Europareise zurück und die Polizei macht Tochter Grace ausfindig, die auf einem Schrottplatz arbeitet, aber schon lange keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hatte.Lisa und ihre Kollegen Med Kharim (Taheen Modak) und Tony Manning (Daniel Ryan) gelingen schon bald erste Ermittlungserfolge. Schließlich bringt Lisa den traumatisierten Oliver dazu, wieder zu sprechen. Er erinnert sich an eine Tätowierung des Mörders, die sich als wichtiges Beweismittel erweist.Im Privatleben versucht Lisa, ihren beiden Kindern Abbie (Imogen King) und Rob (Art Parkinson) eine gute Mutter zu sein. Nicht immer einfach, besonders als Ex-Mann Andy unerwartet auftaucht.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/thebayPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5052875