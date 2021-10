Zürich (awp) - Das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Investmentunternehmen Partners Group will laut einem Bloomberg-Bericht einen 25 Prozent-Anteil am Grenchner Uhrenhersteller Breitling übernehmen. Das Zuger Unternehmen sei in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit CVC Capital Partners, schrieb die Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...