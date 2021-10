Am gestrigen Mittwoch hat der Bitcoin bei 66.930 Dollar ein neues Allzeithoch markiert, heute werden erst einmal Gewinne mitgenommen. So schlimm, wie die Handelsplattform Binance US ihre Nutzer glauben ließ, war es dann aber doch nicht: Dort wurde am Donnerstag kurzzeitig ein rund 87 Prozent tieferer Kurs angezeigt.Um 7.34 Uhr New Yorker Zeit ist der Bitcoin-Kurs bei Binance US von 65.815 Dollar bis in den Bereich von 8.200 Dollar abgesackt. Für etwa eine Minute unterschied sich der Kurs damit massiv ...

