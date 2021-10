In der abgelaufenen Handelswoche konnten sich die Edelmetallmärkte und damit auch die Minenaktien weiter erholen. Im Berichtszeitraum legte die Aktie von Yamana Gold erneut am stärksten zu, gefolgt von Coeur Mining. Die Aktien von Pan American Silver und SSR Mining standen als Neukäufe und einem Handelstag am unteren Ende der Wochenperformance.Das Themendepot Edelmetalle bewegte sich in der abgelaufenen Berichtswoche nur wenig. Die Divergenz zwischen Euro- und Franken-Performance ergab sich erneut praktisch vollumfänglich durch die leichte Aufwertung des Franken ...

