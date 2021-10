Das führende Unternehmen für personalisierte Videos, Idomoo, hat heute bekannt gegeben, dass zwei der Top-10-Versicherungen in den USA, genau wie bereits vier andere in diesem Jahr, die Next Generation Video Platform des Unternehmens in Zukunft nutzen werden. Diese neuen Verträge folgen auf die preisgekrönte Arbeit von Idomoo mit Europas größtem Versicherer, der seine Zusammenarbeit mit Idomoo in diesem Jahr, wie viele andere Unternehmen auch, ausbaute und zusätzliche Kampagnen für Millionen von Kunden beschloss.

Die Versicherungsbranche nimmt die zunehmend digitalisierte Welt zur Kenntnis. Viele der führenden Versicherer nutzen heute Idomoo Personalized Video, um effektiv mit ihren Kunden zu kommunizieren und deren Zufriedenheit und Umsatz zu steigern. Personalisierte Videokampagnen für Versicherungen haben die Kundenbindung um 30 und die Konversionsrate um das 8-fache erhöht.

In diesem Jahr haben sich Versicherungsanbieter wie 21st Century Insurance, Amica Mutual Insurance, Samaritan Ministries und Travelers für Idomoo entschieden, um personalisierte Videos als Teil ihrer Kommunikationsstrategie einzusetzen. Sie gehören zu einem Kundenstamm von mehr als 20 globalen Versicherungsmarken, darunter USAA, Zurich, Allianz, SelectHealth, AXA, Bupa, Liberty Mutual und AAA. Zusätzlich hat das Technologieunternehmen neue Versicherungssparten, von der Haustierversicherung über das Gesundheitswesen bis zur Berufshaftpflichtversicherung, erschlossen.

Personalisierte Videos unterstützen eine klare 1:1-Kommunikation in jeder Phase des customer life cycles, von der Akquisition über das Onboarding bis zur Kundenbindung. Beim Onboarding eines Kunden kann ein datengesteuertes Video beispielsweise die Details der Police dieses speziellen Kunden aufzeigen und proaktiv die häufigsten Fragen beantworten. Die Folge war, dass aufgrund von Idomoos Personalized Videos der Personalbedarf im Callcenter um 25% reduziert werden konnte.

"Wir haben uns schon immer aktiv an der Kundenkommunikation für die Versicherungsbranche beteiligt, aber wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr ein so großes Wachstum verzeichnen können", sagte Idomoo-CRO Yaron Dishon. "Unsere Kunden entwickeln neue Einsatzmöglichkeiten für datengesteuerte Videos, wie z.B. das personalisierte Nachfassen von Angeboten, das den Verkauf von Policen um bis zu 40% gesteigert hat."

Über Idomoo

Idomoo verschiebt die Grenzen der Möglichkeiten von Videos, indem es die Kraft der Daten nutzt, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu generieren. Die vollständig offene Next Generation Video-Plattform von Idomoo ermöglicht die rendern von Videos in Kinoqualität mit bis zu 100-facher Realtime Geschwindigkeit. Diese digitale 1:1-Kommunikation ist nachweislich effektiv und führt zu einer bis zu 8-fachen Konversionsrate, 5-fachem Engagement und bis zu 7-fachem ROI. Zu den Kunden gehören weltweit führende Unternehmen wie Zurich, BT, Google, Aegon und Ubisoft. Weitere Informationen finden Sie unter www.idomoo.com.

