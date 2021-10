Das in seinem Investmentstil äußerst wachstumsdynamisch ausgerichtete Strategiedepot Aktien Spekulativ profitierte von den erneut sinkenden Zinsen an den internationalen Rentenmärkten (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche - 6 Stellen auf 1,52 %) wie auch dem sehr erfreulichen Start der US-Unternehmensberichtssaison zum 3. Quartal in der zurückliegenden Woche hochgradig und verzeichnete nach der ausgeprägten Korrektur um ca. - 6 % in den zwei Vorwochen nun wieder einen deutlichen Kurssprung um + 3,7 %. Hiermit wurde auch die ...

