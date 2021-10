Wir sahen heute Druck von SAP und Jubel bei Sartorius am Aktienmarkt. Doch der DAX hält insgesamt die Waage im Gleichklang. Was kann man über den Donnerstag berichten? Per Schlusskurs beendeten wir nun beim DAX de vierten Handelstag in Folge auf dem gleichen Kurslevel. Dabei hatte die Vorbörse erst einmal in Richtung Ausbruch tendiert und sich in Richtung Wochentief entwickelt. Diese Schwelle brach und erst bei 15.406 Punkten kam es zu einem Käuferüberhang. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...