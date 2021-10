Die Corona-Zahlen in Deutschland sind dieser Tage wieder auf dem Vormarsch, was an den Märkten mit allerlei Sorgen verbunden ist. Allerdings gibt es auch das eine oder andere Unternehmen, welches von dieser wenig erfreulichen Entwicklung direkt profitieren kann. Dabei handelt es sich in erster Linie natürlich um die Impfstoffhersteller.Vor allem Valneva (FR0004056851) freute sich am Mittwoch über ordentlich Auftrieb, nachdem schon zu Wochenbeginn in Folge von guten Studienergebnissen beachtliche Zugewinne errungen werden konnten. Davon kann das Papier weiterhin zehren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...