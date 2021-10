Vancouver, British Columbia - 21. Oktober 2021 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/) gibt die Ernennung von Patrick Redmond zum Senior Vice President, Exploration, mit Wirkung zum 1. November 2021 bekannt.

"Wir freuen uns, dass wir einen Senior Vice President für den Bereich Exploration mit Patricks umfangreicher Erfahrung und Expertise ernennen können", sagte Gil Clausen, President und CEO von Copper Mountain. "Patrick hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Exploration. Er bringt eine Fülle von Kenntnissen mit, die wir bei unseren Investitionen in das herausragende Explorationspotenzial sowohl in der Mine Copper Mountain in British Columbia als auch in unseren Projekten in Queensland, Australien, einsetzen können."

Herr Clausen fügte hinzu: "Im Namen des Unternehmens und des Board of Directors möchte ich Peter Holbek unseren Dank für sein Engagement und seine Dienste aussprechen, da er sich von seiner Rolle als VP Exploration bei Copper Mountain zurückzieht. Wir freuen uns, dass Peter sich dafür einsetzt, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, der die Kontinuität der geologischen Kenntnisse und Einsichten sicherstellt."

Über Patrick Redmond

Patrick Redmond verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Mineralexploration und in der Bergbauindustrie. Er hat eine Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung durch Exploration und Entdeckung in verschiedenen Rechtsgebieten und bei einer Reihe von Rohstoffen. Er besitzt fundiertes technisches Fachwissen über erzbildende hydrothermale Systeme in einer Reihe von Erzlagerstättentypen und hat besondere Erfahrung mit Porphyr-Kupferlagerstätten.

Patrick war zuvor Vice President of Exploration bei KoBold Metals, wo er ein integriertes Team von Geowissenschaftlern und Datenwissenschaftlern bei der Entwicklung innovativer, datengestützter Tools und maschineller Lernverfahren leitete, um die Entdeckung von Materialien zu unterstützen, die für die Revolution in den Bereichen Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien entscheidend sind. Zuvor war er über 12 Jahre lang bei Teck Resources in verschiedenen leitenden Positionen im Bereich Exploration tätig, unter anderem als General Manager Exploration, The Americas und technischer Leiter der geowissenschaftlichen Dienste. Bevor er zu Teck kam, war er Chefgeologe bei QGX Ltd.

Patrick erhielt seinen Doktortitel in Geologie und Umweltwissenschaften von der Stanford University, seinen M.Sc. in Geologie und seinen B.A. (Hons) in Geowissenschaften von der Universität Dublin, Trinity College. Patrick ist Mitglied des AusIMM und Fellow der Society of Economic Geologists.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Copper Mountains Aushängeschild ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 140 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen wird. Copper Mountain besitzt auch das in der Erschließungsphase befindliche Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien, sowie ein 2.100 qkm großes, stark höffiges Landpaket im Gebiet Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com

Im Namen des Board of Directors der

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

"Gil Clausen"

Gil Clausen, P.Eng.

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Letitia Wong

Executive Vice President, Strategy & Corporate Development (Strategie und Unternehmensentwicklung)

Tel.: 604-682-2992

E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Ressource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter erkannt werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden", gekennzeichnet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf seine Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne sowie alle anderen zeitlichen, explorativen, entwicklungsbezogenen, betrieblichen, finanziellen, budgetären, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen, umweltbezogenen, behördlichen und politischen Angelegenheiten, die zukünftige Ereignisse oder Bedingungen beeinflussen oder von diesen beeinflusst werden könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der Diskussionen und Analysen des Managements, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, beschrieben sind. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

