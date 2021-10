In der zurückliegenden Woche stellte das Themendepot Zukunftstechnologien mit einem Wertzuwachs um + 3,5 % den Kursgewinn des MSCI WORLD (Euro)-Index um + 1,9 % klar in den Schatten, so dass der kräftige Rückschlag des Depots in den zwei vorangegangenen Korrekturwochen um - 5,8 % nun wenigstens zum Teil wieder kompensiert wurde. Der Performancevorsprung des Depots in der letzten Woche war dabei einerseits auf die an den internationalen Anleihemärkten nun wieder sinkenden Zinsen (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Treasuries auf 1 Woche - 6 Basispunkte auf ...

