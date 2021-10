Peking (ots/PRNewswire) -Die Ergebnisse der BloombergNEF (BNEF)-Umfrage 2021 zur Bankfähigkeit von PV-Modulen sind kürzlich veröffentlicht worden und zeigen erneut, dass JA Solar in Bezug auf finanzielle Stabilität und Reputation an der Spitze der PV-Modulhersteller steht. Seine Bankfähigkeit wird durch den 100%-Empfehlungsindex von BNEF anerkannt.Die Bewertung der Bankfähigkeit von Modulherstellern durch BNEF basiert auf einer Analyse der Erfolgsbilanz, der finanziellen Stabilität und der Modultechnologien nach einer weltweiten Befragung von Banken, Fonds, Solaranlagenbauern, unabhängigen Stromerzeugern und technischen Beratern.Laut den BNEF-Daten zu den mit Globaldarlehen finanzierten Projekten weisen die Modullieferungen von JA Solar seit August 2019 den höchsten Anteil auf, was zeigt, dass die immense Bankfähigkeit von JA Solar vom gesamten PV-Markt anerkannt wird.Die Umfrageergebnisse beinhalten auch Modultestdaten von PV Evolution Labs (PVEL), einem unabhängigen, externen Testlabor, und dem Renewable Energy Test Center (RETC), einer maßgeblichen Testagentur aus den USA.Nach der "PV Module Reliability Scorecard 2021" von PVEL ist JA Solar zum sechsten Mal ein so genannter "Top Performer". Die Scorecard 2021 ist eine detaillierte Zusammenfassung der Testergebnisse über einen Zeitraum von 18 Monaten. Das Produktqualifizierungsprogramm (PQP) für PV-Module umfasst unter anderem Tests und Analysen zu thermischen Zyklen (TC600), feuchter Hitze (DH2000), potenzialinduzierter Degradation (PID192), lichtinduzierter Degradation (LID) und licht- und temperaturinduzierter Degradation (LeTID). Im Vergleich zu den meisten standardisierten Tests ist das PQP sowohl hinsichtlich der Bedingungen als auch der Sequenzen strenger. Folglich sind die Ergebnisse detaillierter und für praktische Modulanwendungsszenarien aussagekräftiger. Die Auszeichnung als "Top Performer" von PVEL ist eine wertvolle Anerkennung für die Qualität und hervorragende Leistung der PV-Produkte von JA Solar.Im PV Module Index Report (PVMI) 2021 von RETC wird JA Solar als "Overall High Achiever" für die hervorragende Leistung seiner Module in Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung ausgezeichnet. Der PVMI-Bericht 2021 fasst die Ergebnisse von mehr als 12 Monaten Tests auf feuchte Hitze (DH2000), dynamische mechanische Belastung (DML), Solarmoduleffizienz, PTC-zu-STC-Verhältnis, PAN-Dateitest, lichtinduzierte Degradation (LID), licht- und temperaturinduzierte Degradation (LeTID) sowie die Ergebnisse des Thresher-Tests zusammen. Jeder dieser Test hat wesentliche Bedeutung für die Zuverlässigkeit von Modulen in praktischen Anwendungsszenarien. Die wiederholte Auszeichnung als "Overall High Achiever" bestätigt die Leistungsvorteile der JA Solar-Module in Bezug auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Stromerzeugungskapazität erneut und spiegelt perfekt die Konzeption des Moduldesigns wider: "kundenorientiert, für optimale Stromgestehungskosten".JA Solar engagiert sich seit jeher für die Entwicklung und Anwendung hocheffizienter PV-Technologie sowie für die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt und ist ein angesehener Akteur auf dem Weltmarkt. Dank seines weltweiten Versandvolumens, das bereits mehrere Jahre in Folge unter den Top 3 rangiert, wurde JA Solar in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Australien und Vietnam mit dem Top Brand PV-Siegel ausgezeichnet.Pressekontakt:Oriana Zhang+86-15701610173zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80432/5052932