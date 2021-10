Bielefeld (ots) -Der NRW-CDU steht ein personeller Umbruch bevor. Vor dem Parteitag am Samstag in Bielefeld bahnen sichmehrere Wechsel im Vorstand an. Darüber berichtet die in Bielefeld erscheinende Tageszeitung "Neue Westfälische"(Freitagsausgabe) . NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wird nicht erneut für das Amt des Vize-Landeschefskandidieren. "Für mich ist das kein großes Opfer", so Laumann. Ihm soll die 56-jährige Sabine Verheyen nachfolgen. DieAachenerin ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul will in die Reiheder Stellvertreter vorrücken und das Amt von Jan Heinisch übernehmen, dem Staatssekretär im NRW-Ministerium fürHeimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Heinisch und Reul stammen beide aus dem Bezirksverband BergischesLand. Dritter Wechsel: Der Paderborner Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke soll auf Union-Fraktionschef Ralph Brinkhausaus Gütersloh folgen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5052946