DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. Oktober

=== *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30 FR/Renault SA, Umsatz 3Q, Boulogne-Billancourt 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 3Q, London *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 3Q 08:30 BE/Nato, Abschluss Treffen der Verteidigungsminister (seit 21.10.), ca 12:45 PK mit Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel *** 09:00 EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 21.10.), Brüssel *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,2 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 58,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 zuvor: 58,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,2 zuvor: 56,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 57,1 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:50 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q, Morris Township *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q, New York *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 54,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 zuvor: 60,7 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme (via Webcast) an der Podiumsdiskussion zur BIS-SARB Centenary Conference - EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (S&P), Finnland (Fitch), Griechenland (S&P), Großbritannien (S&P), Italien (S&P), Niederlande (Fitch), Österreich (Fitch), Türkei (S&P) ===

