Auch nach der Corona-Krise hält der Online-Shopping-Boom in den USA an - und auch an Weihnachten werden wieder Rekorde erwartet. Hervorragende Vorzeichen für Amazon, den größten E-Commerce-Konzern der Welt.Jedes Jahr liefert Adobe Analytics seine Prognosen zum US-Online-Shopping für die Vorweihnachtszeit - und am Mittwoch war es erneut soweit: Für die Monate November und Dezember wird ein Anstieg der Verkäufe um zehn Prozent auf 207 Milliarden Dollar erwartet.Der prognostizierte Anstieg fällt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...