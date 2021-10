NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Vantage Towers mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das Wachstum des Betreibers von Mobilfunksendemasten dürfte jüngst wieder angezogen haben - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie. So würden neue Kunden gewonnen. Die Preise für diese dürften zudem ein Stück weit an die Inflation gebunden sein, was im aktuellen Umfeld anziehender Inflation positiv sei./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 16:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H3LL2

VANTAGE TOWERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de