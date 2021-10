Moody's ESG Solutions stellte heute eine neue Datenlösung namens EU Taxonomy Alignment Screening vor, mit der Marktteilnehmer besser in der Lage sind, die Offenlegungsanforderungen gemäß der Taxonomie-Verordnung der Europäischen Union (EU) einzuhalten. Diese Lösung wurde von Moody's von Grund auf neu erstellt. Damit ist sie in diesem Bereich einzigartig und gewährleistet, dass die zugrundeliegenden Daten den technischen Kriterien der EU-Taxonomie so genau wie möglich entsprechen.

"Das Umfeld verantwortungsvoller Investitionen entwickelt sich ständig weiter, insbesondere aufgrund neuer Standards für Offenlegungspraktiken und der Nachfrage nach ESG-gekennzeichneten Produkten", erklärte Sabine Lochmann, Global Head of Moody's ESG Measures. "EU Taxonomy Alignment Screening, unsere Lösung zur Prüfung der Konformität mit der EU-Taxonomie ist der jüngste Neuzugang zu unserer Suite an regulatorischen Datenlösungen, die den Marktteilnehmern hilft, sich durch die aufsichtsrechtlichen Auflagen hindurch zu navigieren, innovative Finanzprodukte zu erstellen und die Bemühungen um den Aufbau einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen."

Die EU-Taxonomie bietet ein erstmaliges Klassifikationssystem für die Bestimmung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Sie ist ein wichtiges Mittel um sicherzustellen, dass Europa seine Klimaverpflichtungen gemäß dem Pariser Abkommen erfüllen kann. In den kommenden Jahren wird von Marktteilnehmern erwartet, dass sie über die Ausrichtung ihrer Aktivitäten mit den Kriterien der EU-Taxonomie Bericht erstatten und zudem stärker mit der Taxonomie in Einklang stehende Produkte und Dienstleistungen entwickeln.

Moody's EU Taxonomy Alignment Screening bietet den Nutzern umfassende Daten über die Hauptbestandteile der Verordnung: wesentlicher Beitrag, keine erhebliche Beeinträchtigung sowie soziale Mindestschutzmaßnahmen. Das Screening deckt heute alle 100 in der EU-Taxonomie-Verordnung genannten Tätigkeiten ab, und diese Liste wird mit etwaigen Neufassungen der Verordnung Schritt halten, um weitere ökologische und soziale Zielsetzungen aufzunehmen.

Die neue Lösung ergänzt den SFDR-PAI-Datensatz, der im Juni 2021 von Moody's herausgegeben wurde, um Marktteilnehmern behilflich zu sein, die Anforderungen der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zu erfüllen.

