Es läuft derzeit für den Bitcoin. Nach vielen Absagen hat die US-Börsenaufsicht SEC den ersten Bitcoin-ETF genehmigt - ein Meilenstein für die digitale Währung. Angetrieben von dieser Entscheidung, hat sich der Bitcoin in der Folge auf ein neues Allzeithoch von 66.878 Dollar katapultiert.Jagt die Zulassung des Bitcoin-ETFs den Kurs jetzt in ungeahnte Höhen? Was jetzt beim Bitcoin wichtig wird, erfahren Sie von DER AKTIONÄR-Redakteur und Krypto-Experte Nikolas Keßler in der aktuellen Ausgabe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...