Intel gibt einen düsteren Ausblick. Der Gewinn in den kommenden Jahren wird schwach ausfallen. Snap überrascht die Wall Street mit einer unerwarteten Warnung. Die Aktie verliert in der Folge ein Viertel der Bewertung. BB Biotech muss einen Verlust für das 3. Quartal ausweisen. Auf Ebene der 9-Monatszahlen bleibt aber ein Gewinn stehen.Asien präsentiert sich am Freitag durchgehend freundlich. Der Nikkei 225 Index führt die Region an und wird dabei von einem positiven chinesischen Aktienmarkt flankiert. Einzig und allein die Börse Taipeh pendelt um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...