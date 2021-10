Damit ist die geplante Vereinfachung der Beteiligungsstruktur am österreichischen Motorradbauer KTM umgesetzt.In einem ersten Schritt hatte dabei die indische Partnerin Bajaj ihre KTM-Beteiligung in Höhe von 46,5 Prozent an die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG übertragen. Im Gegenzug hatte Bajaj eine Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...