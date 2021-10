Seit Jahresbeginn steht für die im DAX notierte Infineon-Aktie ein Plus von 20 Prozent zu Buche. Im Tief notierte die Aktie Mitte Mai zwischenzeitlich bei 30,40 Euro. Das Verlaufshoch wurde am 15. September bei 38,50 Euro markiert. Wie geht es bei der Aktie des heimischen Chipherstellers kurzfristig weiter?Der jüngste Newsflow hat gepasst: Ende September hat Infineon sein neues Werk für Leistungselektronik am Standort Villach (Österreich) eröffnet. Die in Rekordzeit gebaute Fabrik zählt mit einem ...

