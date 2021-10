Was keine Überraschung darstellt. Ein Quartalsumsatz von 19,2 Mrd. $ liegt 5 % höher als vor einem Jahr. Bei Chips für Rechenzentren wuchs der Absatz um 10 % auf 6,5 Mrd. $. Die schwierige Belieferung mit Halbleitern schränkte insbesondere das Geschäft mit Notebooks ein. Unter dem Strich wurde aber der Gewinn um 60 % auf 6,8 Mrd. $ ausgebaut. Für den besonders von Lieferengpässen betroffenen Automotive-Sektor kündigte CEO Gelsinger an, in einer irischen Fabrik ausschließlich für die Branche zu produzieren. Aus Sicht der Anleger zählte nur dies: Der Umsatz im Q3 und auch die Erlösprognose für das Schlussquartal verfehlen den Konsens (19,2 gegen 19,4 Mrd. $). Nachbörslich wurde INTEL 7 % abgestraft. Unsere Position (AB: Seit 36/20) wird gehalten.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

INTEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de