The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.10.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2021



ISIN Name

USP22854AG14 CENTR.EL.BRASIL.11/21REGS

US40139MAC55 GUARD.L.GLB.F. 16/21 MTN

XS0271758301 HOLD. D'INFR.D.T. 06/21

XS1128148845 CITIGROUP INC 14/21 MTN

DE000DZ1J311 DZ BANK IS.C83 13/21

XS1508917017 CH.G.W.I.HLD.III 16/21MTN

CH0385997033 AMAG LEASING 17-21

DE000HLB1V16 LB.HESS.-THR. E0514B/106

XS0460357550 EUROFIMA 09/21 MTN

XS2078405722 COLGATE-PALM 19/21 MTN

