The following instruments on XETRA do have their first trading 22.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.10.2021Aktien1 FI4000512496 Lifeline SPAC I Oyj2 JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.3 SE0015812128 Nordisk Bergteknik AB4 JP3801300009 PHC Holdings Corp.5 SE0007331608 TF Bank AB6 AU000000BLY8 Boart Longyear Group Ltd.7 US0453961080 Assembly Biosciences Inc.8 US09370F2083 Blockchain Moon Acquisition Corp.9 US2933061069 Englobal Corp.10 US6067631001 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.11 CA68620P1018 OrganiGram Holdings Inc.12 BMG889121031 Tiziana Life Sciences Ltd.13 CA89367L1031 Transforma Resources Corp.Anleihen1 USY5325QAF91 China, People's Republic of2 USY5325QAG74 China, People's Republic of3 FR0014005ZP8 Engie S.A.4 XS2400358474 Macquarie Bank Ltd.5 XS2402039288 International Finance Corp.6 DE000BLB9P35 Bayerische Landesbank7 AU3CB0283950 International Bank for Reconstruction and Development8 XS2388377827 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]9 US883556CQ39 Thermo Fisher Scientific Inc.10 USP2121VAN49 Carnival Corp.11 USY5325QAE27 China, People's Republic of12 USY5325QAD44 China, People's Republic of13 GB00BP2PWT05 CP Funding 1 PLC14 DE000A3T0X22 Deutsche Pfandbriefbank AG15 FR00140067I3 Société Générale SFH S.A.16 US883556CS94 Thermo Fisher Scientific Inc.17 US902973BC96 U.S. Bancorp18 XS2071413483 Agile Group Holdings Ltd.19 DE000A3MP6H1 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG20 XS2233109409 China Aoyuan Group Ltd.21 XS2196807833 China Aoyuan Group Ltd.22 USL1965HAA88 Constellation Oil Services Holding S.A.23 US219868CE41 Corporación Andina de Fomento24 FR0014003YP6 Edenred S.A25 FR0014005ZQ6 Engie S.A.26 XS1709294380 Franshion Brilliant Ltd.27 US37247DAG16 Genworth Financial Inc.28 GB00B1DBF788 Intu Debenture PLC29 US674599DG73 Occidental Petroleum Corp.30 USP79171AD96 Provincia de Córdoba31 US69376Q2B87 PSP Capital Inc.32 USP8388TAB00 Salta, Province of...33 XS1056386714 Sambia, Republik34 XS2402064559 Hitachi Capital [UK] PLC