Innerhalb einer Woche hat sich der Goldpreis bislang um 1,1 Prozent verteuert. Somit winkt dem Krisenschutz der zweite Wochengewinn in Folge.Die Marke von 1.800 Dollar dürfte sich allerdings als schwierige Hürde erweisen, da derzeit in erster Linie spekulatives Kapital in Gold fließt. Dies ist vor allem auf die anhaltende Dollarschwäche zurückzuführen. Deutlich höheren Zuspruch erfuhr nach dem Handelsstart des ersten Bitcoin-ETFs die Kryptowährung Nummer eins. Die Genehmigung weiterer Wertpapiere ...

