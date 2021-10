Die Quartalszahlen von Tesla lagen am Mittwoch alles in allem im Rahmen der Erwartungen. Für Goldman Sachs Grund genug, die Aktie zum Kauf zu empfehlen.Tesla erzielte im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 13,9 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 Dollar. Hier lag Tesla deutlich über den Erwartungen (1,67 Dollar je Aktie).Reaktion: Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank erhöhte das Kursziel für Tesla von 900 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...