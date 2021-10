Der französische Gasehersteller Air Liquide hat seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt und profitierte dabei von der fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung. An der Börse kommen die Umsatzzahlen gut an, auch der Wettbewerber Linde profitiert von den Vorgaben und zählt im frühen Handel zu den stärksten DAX-Werten.Der Umsatz von Air Liquide stieg um 17,2 Prozent auf rund 5,8 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Schwankungen von Währungskursen und Energiepreisen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...