Die Vorgaben für den letzten Handelstag der Woche für den DAX fallen gemischt aus. Aktuell notiert der deutsche Leitindex nahezu unverändert zum Vortagesschlusskurs. An der Wall Street waren am Vortag trotz steigender US-Renditen die Aktien von Technologietiteln gefragt, für den Dow Jones wurde es hingegen einen Nullrunde wobei allein der Abverkauf bei IBM den Index rund 100 Punkte kostete. Nachbörslich ging es für Intel ebenfalls kräftig nach unten. In Asien tendieren die Börsen am Morgen uneinheitlich, ...

