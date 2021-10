ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 425 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet gute dritte Quartal sei ein Zeichen der erhöhten Investitionen, durch welche der Kosmetikkonzern nun einen strukturellen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb habe, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das Gesamtjahr./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 21:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

LOREAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de