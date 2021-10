Die Aktie von BioNTech hat am Donnerstag nach starken Wirkungsdaten zum Corona-Impfstoff Comirnaty deutlich zulegen können. Das Papier ging am Ende mit einem Plus von 6,3 Prozent auf 286,36 Dollar aus dem US-Handel.Wie am Donnerstag veröffentlicht wurde, hat eine dritte Impfung mit dem Corona-Vakzin von BioNT und dem US-Partner Pfizer nach Angaben der beiden Unternehmen eine Wirksamkeit von über 95 Prozent gezeigt. Sicherheitsbedenken oder unbekannte Nebenwirkungen seien nicht beobachtet worden, ...

