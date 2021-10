Die beeindruckende Rallye der K+S-Aktie ist in dieser Woche ordentlich ins Stocken geraten. Neben den nach derartigen Kursanstiegen durchaus üblichen Gewinnmitnahmen belastete den Kurs in dieser Woche vor allem die Meldung, dass es bei dem Deal mit Remex zu Problemen kommen könnte. Dies könnte womöglich sogar das Gewinnziel des MDAX-Konzerns gefährden. Denn in der K+S-Prognose von einem operativen Gewinn von 700 bis 800 Millionen Euro ist ein Sonderertrag durch die Reks-Gründung mit eingerechnet. ...

