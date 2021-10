Hannover (www.anleihencheck.de) - Die hohe Inflation und mögliche Reaktionen der Notenbanken dominieren weiterhin das Geschehen an den Anleihemärkten, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse deutscher Staatsanleihen hätten in diesem Umfeld nachgegeben, so wie auch die Kurse der US-Staatsanleihen.In den USA seien Preise und Löhne der US-Notenbank FED zufolge zuletzt deutlich gestiegen, während die Konjunkturerholung etwas an Schwung verloren habe. Die Wirtschaft sei im September und Anfang Oktober in einem mäßigen bis moderaten Tempo gewachsen. In dem Konjunkturbericht "Beige Book", der auf Wirtschaftskontakten aus den verschiedenen Regionen der USA fuße, habe die FED darauf hingewiesen, dass Lieferengpässe und ein Mangel an Arbeitskräften für Preisdruck gesorgt hätten. Unternehmen falle es schwer, ihre Belegschaft trotz höherer Löhne bei der Stange zu halten. Der Konjunkturausblick für die nähere Zukunft bleibe insgesamt positiv, habe es weiter geheißen. Allerdings sei der Optimismus in manchen Regionen inzwischen etwas verhaltener als zuvor. (22.10.2021/alc/a/a) ...

