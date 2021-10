Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der zuletzt verhaltenen Entwicklung an den Aktienbörsen und der Tatsache, dass die Energiepreise jüngst konsolidierten, konnte der Rentenmarkt nicht in ein neues Fahrwasser eindringen, so die Analysten der Helaba.Die Themen Inflation und Zinserhöhungen würden erhalten bleiben und so sei weiterhin Vorsicht angeraten. Auch leichte Rücksetzer bei den vorläufigen Einkaufsmanagerindices würden daran kaum was ändern. Es bedürfte wohl deutlicher Enttäuschungen in Richtung Expansionsschwelle, um die marktseitigen Zinsspekulationen wieder zurückzudrängen. ...

