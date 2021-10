Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Handel am Freitag mit positiven Vorzeichen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,48 Prozent. Die Vorgaben aus den USA waren überwiegend positiv und auch aus Asien kommen freundliche Signale. Für Erleichterung an den Märkten sorgten zudem Nachrichten aus China. Das angeschlagene ...

