Das Nickelangebot ist schlagartig knapper als gedacht und bringt E-Autohersteller wie Tesla (WKN: A1CX3T) in Bedrängnis. So stieg der Nickelpreis an der Londoner Metallbörse LME jüngst auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Die wenigen starken Nickel-Player wie Vale (WKN: 897136), Norilsk Nickel (WKN: A140M9), Aneka Tambang (WKN: A0MW2K) und BHP (WKN: 863578) dürfen sich bei anhaltendem Trend auf kräftige Gewinne freuen. Als eines der wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...